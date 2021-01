Basket - NBA

Basket - NBA : L'énorme déclaration d'un rival impressionné par LeBron James !

Publié le 28 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Auteur d'un énorme match face aux Sixers, LeBron James s'est attiré les compliments dithyrambiques d'un certain Doc Rivers, qui n'a pu que constater la supériorité de la star des Lakers.

Mis à part ce très mauvais geste réalisé contre Joel Embiid qui aurait pu lui couter une expulsion, LeBron James s'est de nouveau employé pour porter les Lakers. Pourtant auteur d’un match à 34 points, 6 passes décisives, et 6 rebonds, le King n'aura rien pu faire pour éviter la défaite des siens face aux Sixers (107-106). Une performance qui prouve tout de même les capacités qu'a LeBron James pour continuer à marcher sur la NBA et ce, même à 36 ans. Un constat implacable, comme l'a expliqué un certain Doc Rivers, coach des Sixers.

« Il fait tout mieux maintenant qu’il y a 5 ans ! »