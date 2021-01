Basket

Basket - NBA : Cette lourde accusation envers LeBron James !

Publié le 28 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Victime d'un geste dangereux de la part de LeBron James, Joel Embiid s'est exprimé à ce propos, accusant la star des Lakers de se voir accorder un traitement de faveur de la part des arbitres.

Dans la rencontre opposant les Lakers de Los Angeles aux Sixers de Philadelphia, qui s'est achevée par une victoire de ces derniers (107-106), Joel Embiid a été victime d'une lourde chute sur le dos. Plus de peur que de mal pour le pivot mais, connaissant son état physique réputé pour être fragile, cela aurait pu être bien plus grave. Et cette chute a été provoquée par un très mauvais geste de LeBron James, la star des Lakers, qui l'a poussé alors qu'il était dans les airs. Un geste qui n'a été sanctionné par les arbitres que d'une faute flagrante, ce qui a eu le don d'agacer Joel Embiid.

Lebron James favorisé par les arbitres ?

Face à la dangerosité de l'action, LeBron James peut s'estimer heureux de ne pas avoir été expulsé de la rencontre. Selon des propos rapportés par Derek Bodner, reporter pour The Athletic , Joel Embiid s’est emporté à propos de la faute commise par LeBron James et il n'a pas hésité à sous-entendre qu'il existe une part de favoritisme au niveau de l’arbitrage envers les stars de la NBA : « C’est une action très dangereuse. Je peux vous garantir que si c’était moi qui avait fait la faute, j’aurais probablement été exclus de la rencontre. »