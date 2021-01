Basket - NBA

Basket - NBA : La grosse mise en garde lancée par l'entraîneur des Lakers !

Publié le 25 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que les Lakers réalisent un début de saison des plus maîtrisés, l'entraîneur Frank Vogel cherche à régler les quelques légères imperfections qui subsistent, dont une qui pourrait leur coûter cher par la suite.

Principaux prétendants à leur propre succession pour décrocher le titre NBA, les Lakers de Los Angeles confirment leur statut sur les parquets en ce début de saison. Avec un bilan de 13 victoires pour seulement 4 défaites, les Angelinos semblent parfaitement maîtriser leur sujet. Cependant, quelques problèmes persistent. C'est du moins ce que constate Frank Vogel, l'entraîneur de la troupe à LeBron James et Anthony Davis, qui pointe du doigt une fâcheuse et inquiétante habitude de son équipe. À savoir que les Lakers sont capables de creuser d'énormes écarts face à leurs opposants, avant de baisser le rythme et de leur laisser une possibilité de revenir au score, comme cela a notamment été le cas face aux Warriors de Golden State, qui sont parvenus à remonter un retard de 19 points !

« Nous devons nous améliorer. C’est la façon la plus simple de dire les choses. »