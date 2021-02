Basket

Basket - NBA : Le message fort de Kevin Durant à ses coéquipiers !

Publié le 1 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Défaits sur le parquet des Washington Wizards ce lundi (149-146), les Brooklyn Nets n’ont pas les résultats qu’ils espéraient pour le moment. Mais Kevin Durant reste optimiste, faisant confiance au potentiel de son équipe.

Ce lundi, les Brooklyn Nets se sont inclinés lors du déplacement chez les Washington Wizards (149-146). S’ils ont évolué sans James Harden pour la première fois depuis l’acquisition de la star, les Nets ont livré une belle partie offensivement parlant. Kyrie Irving et Kevin Durant ont tout les deux été au niveau auquel on les attend habituellement. Le premier a inscrit 26 points et délivré 8 passes décisives. L’autre a été l’auteur de 37 points, 6 passes décisives et 7 rebonds. Mais cela n’a pas suffi pour décrocher la victoire, les Nets n’ayant pas été assez solides défensivement face aux Wizards de Russell Westbrook. Mais hors de question de ressasser les choses négatives pour Kevin Durant.

« Vous savez très bien qu’on va trouver la formule gagnante »