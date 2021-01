Basket

Basket - NBA : LeBron James fait passer un message fort pour Marc Gasol !

Publié le 31 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Marc Gasol a du mal à trouver ses repères chez les Lakers, mais LeBron James compte faciliter l'adaptation du joueur espagnol.

Après les départs de JaVale McGee à Cleveland et de Dwight Howard à Philadelphie durant l'intersaison, la raquette des Lakers a semblé bien dépeuplée, et ce malgré la présence d'Anthony Davis. En ce sens, l'arrivée de Marc Gasol, venu des Raptors pour deux ans en novembre dernier, avait pour but de renforcer le secteur intérieur de Los Angeles. Le pivot espagnol est cependant loin de s'être imposé dans l'équipe californienne, avec seulement 19 minutes de jeu en moyenne par match, pour 3,9 points et 4,4 rebonds. Si Marc Gasol affiche les pires statistiques de sa carrière en NBA, LeBron James a tenu à le rassurer.

« On va l'impliquer davantage »