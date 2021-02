Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Celtics comparé à Kevin Durant et James Harden !

Publié le 1 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 17h37

Cette saison, Jayson Tatum est tout simplement brillant avec les Boston Celtics. Le joueur de 22 ans a énormément progressé, ce qui lui vaut plusieurs louanges de la part de nombreuses personnalités de la NBA, et d’être comparé aux meilleurs de la ligue, dont Kevin Durant et James Harden.

Depuis le début de la saison, Jayson Tatum est étincelant avec les Boston Celtics. Si son équipe est classée 4e de la conférence Est de la NBA, le joueur de 22 ans a considérablement augmenté ses statistiques par rapport à l’année dernière. Avec 26,8 points, 7 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne en 13 rencontres, Jay-T se place parmi les meilleurs scorers de la ligue à l’heure actuelle. Ainsi, de nombreuses personnalités de la NBA couvrent de louanges l’ailier fort des Celtics, dont Kendrick Perkins.

« Jayson Tatum est probablement le meilleur scoreur de la NBA juste derrière Kevin Durant »