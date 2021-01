Basket

Basket - NBA : James Harden se fait fracasser par un ancien coéquipier !

Arrivé du côté des Brooklyn Nets pour former un trio de folie avec Kyrie Irving et Kevin Durant, James Harden a été très critiqué en raison de son attitude envers les Houston Rockets. Le joueur est allé jusqu’au bras de fer pour rejoindre les Nets. Et à Oklahoma, son ancienne franchise, on en veut également à Harden pour son manque de professionnalisme...

Alors qu’il a rejoint les Brooklyn Nets en ce début d’année 2021 pour former un trio redoutable avec Kyrie Irving et Kevin Durant, James Harden a été très critiqué pour son attitude vis-à-vis de son ancienne franchise, les Houston Rockets. The Beard est allé jusqu’au bras de fer pour quitter le Texas et cela n’a pas plu à grand monde. Harden a été sous le feu des critiques, notamment celles de Shaquille O’Neal. Un comportement qui lui a été reproché depuis le tout début de sa carrière.

« James Harden s’en battait les c*uilles »