Basket - NBA : LeBron James se prononce sur la comparaison avec Tom Brady

Publié le 31 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Comparé à Tom Brady, LeBron James a insisté sur ses similitudes avec la star de la NFL.

Alors qu'il a fêté ses 36 ans le mois dernier, LeBron James se rapproche doucement mais sûrement de la fin de sa carrière en NBA. Arrivé dans la ligue en 2003, The King possède un palmarès long comme le bras : quadruple champion NBA, MVP des Finales à quatre reprises, quatre fois MVP de la saison régulière et sélectionné 16 fois pour l'All-Star Game. Rares sont les joueurs, en NBA comme dans les autres sports, susceptibles de présenter autant d'accomplissements. Un joueur peut encore prétendre à faire mieux que LeBron James : Tom Brady.

« À notre âge, on est toujours en capacité de dominer notre sport »