Basket - NBA : Le message fort de James Harden sur son rôle chez les Nets !

Publié le 3 février 2021 à 11h35 par T.M.

Désormais à Brooklyn, James Harden n’est plus la seule tête d’affiche ce qui influe forcément sur son nombre de points. Mais alors que le nouveau joueur des Nets était habitué à scorer, cela ne va pas le déranger.

Au terme d’un feuilleton rocambolesque et d’un trade XXL, James Harden a bel et bien fini par quitter les Houston Rockets. A 31 ans, il a alors posé ses valises à New York pour rejoindre les Brooklyn Nets. Désormais, il forme forme donc un trio exceptionnel avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Une association qui change forcément la façon de jouer de James Harden. Alors qu’il avait l’habitude de faire tout tout seul à Houston, ce qui l’amenait à marquer de nombreux points, cela ne va plus vraiment être le cas chez les Nets, puisqu’il doit désormais partager l’affiche et tout ne repose donc plus sur lui.

« Marquer ne fait pas tout »