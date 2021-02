Basket

Basket - NBA : L'énorme coup de gueule de Damian Lillard !

Publié le 2 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Irréguliers et en manque d'intensité défensive, les Trail Blazers de Portland sont à la peine en NBA. De quoi agacer Damian Lillard, qui exigerait presque une réaction collective de la part de sa franchise.

« On a fait des erreurs qu’on ne faisait plus. Même dans des rencontres où on n’a pas bien joué, on ne faisait pas ces erreurs-là. On n’a pas fait les efforts pour gagner un match NBA. » Déjà en colère après la défaite de Portland face au Thunder d'Oklahoma City (122-125) il y a une semaine, Damian Lillard ne semble pas s'être calmé depuis. Et pour cause, les Trail Blazers se sont de nouveau inclinés, mais face aux Bucks de Milwaukee cette fois, en encaissant plus de 130 points qui plus est. Après le manque de régularité, le meneur pointe donc du doigt le manque d'agressivité défensive qui leur fait défaut en ce début de saison.

« Nous n’avons aucune chance de gagner le titre parce qu’on ne fait pas partie des meilleures équipes défensivement »