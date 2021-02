Basket - NBA

Basket - NBA : Le gros mea-culpa de Rudy Gobert après la défaite des Jazz !

Publié le 1 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Défaits par les Denver Nuggets (128-117) ce dimanche, les Utah Jazz n’ont pas su trouver la solution face à un Nikola Jokic en feu. Rudy Gobert a tenu à s’excuser de sa contre-performance face à son homologue serbe après la rencontre.

Ce dimanche, les Utah Jazz n’ont rien pu faire sur le parquet des Denver Nuggets (128-117). Auteur de 47 points et 12 rebonds, Nikola Jokic a été incontestablement le MVP de cette soirée. En feu, le Serbe a dominé la rencontre et son adversaire du jour, Rudy Gobert. L’international tricolore n’a inscrit que 12 petits points pour son équipe, et n’a pas réussi à défendre face à Jokic pendant toute la rencontre. Une contre-performance pour le pivot des Jazz, très peu à son aise ce qui est assez inhabituel ces derniers temps. Le joueur de 28 ans a d'ailleurs tenu à s’excuser auprès des supporters de la franchise.

« L’équipe compte sur moi, et je dois faire un meilleur travail »