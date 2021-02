Basket

Basket - NBA : Ces propos fracassants contre Luka Doncic !

Publié le 2 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Sixième défaite consécutive pour les Mavericks de Dallas et Luka Doncic n'a rien pu faire pour empêcher cela. À tel point que certains en viennent à remettre son talent en cause.

« Nous devons rester positifs. Comme on peut le voir, on vit un moment difficile. Mais on reste ensemble car nos deux derniers matchs étaient bien meilleurs. C’est là que le meilleur arrive. » Alors qu'il tente de positiver, Luka Doncic ne peut nier que son équipe traverse une très mauvaise période. Et pour cause, les Mavericks de Dallas ont essuyé une sixième défaite de rang ce mardi en s'inclinant face aux Suns de Phoenix (108-109). Même s'il n'est pas passé bien loin d'apporter la victoire à sa franchise, Luka Doncic n'y est une nouvelle fois pas parvenu, la faute notamment à un Chris Paul royal, véritable artisan de la victoire des Suns. De quoi faire douter un certain Kendrick Perkins du talent de celui qui est perçu comme un véritable prodige.

«Luka ? Je ne suis pas encore convaincu…»

C'est sur son compte Twitter que Kendrick Perkins, ancien champion NBA reconverti en consultant pour la télévision américaine, a donné son avis sur Luka Doncic, sur le talent du prodige slovène et sur son début de saison qu'il juge comme étant loin des attentes, ne mâchant pas ces mots : « Luka ? L’élu censé suivre les traces de Dirk (Nowitzki) à Dallas ? Le favori de tout le monde pour le MVP ? C’est un talent d’élite certes, mais si c’est bien le gars que tout le monde annonce aussi haut, il doit me montrer plus dans la colonne des victoires. CP3 (Chris Paul) l’a mis à genoux ce soir ! Je ne suis pas encore convaincu, continuez… »