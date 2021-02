Basket

Basket : Luka Doncic positive malgré une nouvelle désillusion !

Publié le 2 février 2021 à 10h35 par A.D.

Alors que les Mavericks ont essuyé une sixième défaite de rang ce mardi, Luka Doncic a préféré voir le verre à moitié plein. A l'issue de la partie, le jeune talent slovène a estimé que son équipe retrouvait des couleurs et que le meilleur restait à venir.

Les Mavericks n'y arrivent plus. Ce mardi, la franchise de Dallas s'est incliné pour la sixième fois de suite. Défaite face aux Suns, la bande à Luka Doncic n'est pas passé loin de renouer avec la victoire. En effet, Phoenix ne s'est imposé que d'un point à l'American Airlines Center, le parquet des Dallas Mavericks. Si lors des dernières défaites de son équipe, Luka Doncic était totalement dévasté, cette fois, il a préféré se montrer plus positif.

«C’est là que le meilleur arrive»