Basket - NBA

Basket - NBA : Ce nouveau coup de gueule de Luka Doncic !

Publié le 31 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Après quatre défaites consécutives, Luka Doncic s'était déjà montré agacé. Mais après cinq défaites de suite, le prodige slovène a semblé être au bout du rouleau, trop seul dans une équipe qui montre un visage décevant cette saison.

« J’ai envie de dire que pour le moment, on donne sincèrement l’impression qu’on s’en fout sur le terrain. On a besoin de plus d’énergie, de plus d’efforts. Je sais que nous allons arriver et c’est tout ce qui compte au final… Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Je n’ai jamais ressenti ça dans ma carrière. On doit faire quelque chose car honnêtement ça ne sent pas bon pour l’instant. On doit prendre nos responsabilités, se parler droit dans les yeux, et jouer bien mieux qu’en ce moment. La majorité de nos problèmes résident dans un manque d’efforts. » Après avoir concédé une quatrième défaite de suite, Luka Doncic s'était déjà exprimé et avait fait part de sa frustration, non seulement à propos des revers encaissés mais aussi au sujet de l'attitude affichée sur le terrain. Attendus au tournant cette saison, les Mavericks de Dallas sont à la peine et ont concédé une cinquième défaite de suite dans la nuit de samedi à dimanche, face aux Suns de Phoenix (105-111), ce qui n'a pas apaisé Luka Doncic.

« Il faut que l’on fasse quelque chose parce que ça ne va pas »