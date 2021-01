Basket - NBA

Basket - NBA : John Wall s'en prend de nouveau à James Harden !

Publié le 29 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

Sur une série de quatre victoires consécutives, les Rockets semblent s'être libérés depuis le départ d'un certain James Harden. Et ce n'est pas John Wall qui va dire le contraire.

« C’est compliqué quand vous avez certains gars qui ne veulent pas s’impliquer. C’est compliqué de produire quelque chose ensemble, ne serait-ce que du bon basket… » Tel était le constat dressé par John Wall alors que James Harden n'avait pas encore quitter les Rockets de Houston. Quelques jours plus tard, cette même franchise, libérée du poids d'un Harden parti à Brooklyn, est sur un petit nuage. En remportant leur rencontre face aux Trail Blazers de Portland (104-101), les Rockets enchaînent une quatrième victoire de rang. Ce qui a de quoi réjouir un certain John Wall, qui, comme après chacune des récentes victoires de son équipe, en a profité pour se payer la tête de James Harden.

« L'équipe n'était pas celle que nous voulions et nous avions des gens qui ne voulaient pas être ici »