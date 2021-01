Basket - NBA

Basket - NBA : Cette décision forte des Lakers pour un hommage à Kobe Bryant !

Publié le 25 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que la disparition de Kobe Bryant reste toujours douloureuse du côté de Los Angeles, les Lakers ont pris la décision de ne pas rendre un hommage marqué au joueur disparu il y a presque un an désormais.

« Chacun a son propre processus pour faire le deuil. Ils disent que le temps guérit toutes les blessures. Et ça prend du temps. J’ai encore du mal à faire mon deuil, j’ai toujours du mal à y croire. » Comme ils l'on récemment révélé, LeBron James et Anthony Davis peinent à faire le deuil de la disparition de Kobe Bryant. Un constat qui ne s'arrête pas à ces deux stars, ni même au monde de la NBA, mais qui s'étend bien au-delà. Presque un an après sa disparition, Kobe Bryant reste ancré dans les mémoires et certains ne l'oublieront jamais. Malgré la légende qu'il est devenue et l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire des Lakers de Los Angeles, la franchise californienne a pris la décision, lourde de sens mais non moins compréhensible, de ne pas rendre hommage à Kobe Bryant, un an après la disparition de ce dernier.

« Ça ne ferait que provoquer plus de traumatisme que d’apaisement... »