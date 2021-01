Basket

Basket - NBA : Quand Stephen Curry s'agace...

Publié le 29 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Sans solutions face à l'irrégularité de ses coéquipiers, Stephen Curry tente le tout pour le tout sur le parquet mais les résultats ne suivent pas. La star des Warriors espère une réaction prochaine.

Match après match, le constat reste le même du côté des Warriors de Golden State. Le potentiel est bel et bien présent, emmené par un Stephen Curry qui a retrouvé son tranchant d'autrefois, et pourtant, les résultats ne suivent presque pas. Avec un bilan de 10 victoires et 9 défaites, le manque de régularité se fait ressentir, à l'image de leur dernière défaite, face aux Suns de Phoenix (114-93). Un Stephen Curry trop seul, avec 27 points inscrits, n'a rien pu faire pour porter ses coéquipiers, bons un jour et extrêmement mauvais le lendemain. Une situation qui ne reflète en rien les capacités des Warriors, ce qui agace Stephen Curry.

« Ça ne peut pas être un one-man show, on ne gagne pas comme ça en NBA »