Basket - NBA

Basket - NBA : LeBron James envoie un message fort sur ses ambitions !

Publié le 31 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Après un court passage à vide, les Lakers ont retrouvé le goût de la victoire et ce, grâce à quelques ajustements opérés par Frank Vogel.

Pour la toute première fois de la saison, les Los Angeles Lakers venaient de concéder deux défaites consécutives. Un passage à vide alimenté de très pâles performances. Heureusement, les Angelinos se sont remis dans le droit chemin en l'emportant face aux Celtics de Boston (96-95). Une victoire décrochée notamment grâce à certains choix pris par Frank Vogel, le coach des Lakers, qui a notamment décidé de réduire sa rotation de 12 à 9 joueurs. Un style de jeu qui lui avait notamment réussi lors des derniers playoffs. Donc pas de quoi perturber les Lakers qui, à l'instar de LeBron James, restent concentrés sur leur objectif principal qui n'est autre que de décrocher le titre de NBA et ce, coûte que coûte.

« On est là pour une seule et bonne raison, et c’est de gagner le titre. C’est tout. »