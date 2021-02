Basket

Basket - NBA : Paul George allumé par un joueur des Lakers !

Publié le 4 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Dans son livre revenant sur le triomphe des Lakers la saison dernière, Jared Dudley n'a pas manqué Paul George et certaines de ses réflexions concernant la rivalité entre les deux équipes de Los Angeles.

Il aura fallu 14 saisons à Jared Dudley pour remporter son premier titre de champion NBA. Le natif de San Diego avait effectué ses débuts dans la ligue nord-américaine de basketball en 2007 avec Charlotte, et avait effectué plusieurs voyages le menant, entre autres, à Phoenix, Milwaukee, Washington et Brooklyn avant qu'il n'atterrisse à Los Angeles la saison dernière. Chez les Lakers, Jared Dudley se révèle précieux pour le rôle de mentor qu'il joue auprès des jeunes joueurs californiens. Si son temps de jeu est très limité, il reste, à 35 ans, un vétéran très respecté dans la NBA. Il n'a d'ailleurs pas hésité à s'exprimer concernant l'équipe rivale des Lakers à Los Angeles, les Clippers.

«Paul George, qui n’a rien gagné, se met au niveau de LeBron James et Anthony Davis. Ça nous motive»