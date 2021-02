Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s’enflamme pour Kawhi Leonard !

Publié le 3 février 2021 à 13h35 par T.M.

En marge de la rencontre entre les Nets et les Clippers, Kevin Durant a rendu un grand hommage à son adversaire d’un soir, Kawhi Leonard.

En NBA, le choc de ce mardi voyait s’opposer les Brooklyn Nets aux Los Angeles Clippers. Entre ses deux franchises prétendantes au titre, les stars sur le parquet étaient nombreuses et le spectacle au rendez-vous. Mais au final, c’est la bande à Kevin Durant qui a pris le dessus sur celle de Kawhi Leonard (124-120). Malgré ses 33 points, ce dernier n’aura pas empêché la défaite des Clippers. Malgré tout, il a impressionné, notamment ses adversaires. Après la rencontre, Kevin Durant s’est ainsi enflammé pour Kawhi Leonard.

« Un joueur digne du Hall of Fame »