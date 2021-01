Basket - NBA

Basket - NBA : La transformation de Kawhi Leonard !

Publié le 10 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Métamorphosé mentalement, Kawhi Leonard est revenu plus revanchard et motivé que jamais, pour le plus grand bonheur des Clippers de Los Angeles.

Depuis 2017, Kawhi Leonard n'avait jamais pris part à un quelconque back-to-back en saison régulière, comprenez à deux matchs d’affilée en deux soirs. L'ailier s'autorisait des « jours de repos », ce qui lui avait valu des critiques évidentes. Cette saison, la donne a changé. Après la défaite des Clippers de Los Angeles face aux Nuggets de Denver en playoffs la saison passée, Leonard semble avoir changé de mentalité. Le MVP des Finales 2019 dispute les back-to-backs et ne prend plus de jours de repos, de quoi propulser encore davantage les Clippers au rang de prétendant au titre NBA. Et, forcément, rien de tout cela n'est passé inaperçu.

« Ces dernières années, il a eu tendance à aborder le basket comme un hobby »