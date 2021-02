Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de Jimmy Butler !

Publié le 4 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Jimmy Butler est tout sauf satisfait par les contre-performances du Heat cette saison, et l'a fait savoir après la défaite contre les Wizards (100-103) ce mercredi.

Finaliste malheureux des dernières Finales NBA (2-4 contre les Lakers), le Heat a bien du mal à rebondir cette saison. Miami pointe à la treizième place de la Conférence Est après un mois et demi de compétition, une position peu enviable pour une équipe aussi ambitieuse. Le Heat n'a remporté que sept victoires cette année, pour 14 défaites, et s'est incliné à cinq reprises lors de ses six dernières sorties. Le dernier revers en date, face aux Wizards (100-103) mercredi, a du mal à passer auprès de Jimmy Butler, le leader de l'équipe floridienne.

« On n'est pas l'équipe qu'on prétend être »