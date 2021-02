Basket

Basket - NBA : All-Star Game, LeBron James... Antetokounmpo monte aussi au créneau !

Publié le 6 février 2021 à 11h35 par La rédaction

En mars prochain, le All-Star Game se tiendra du côté d'Atlanta. Une décision qui suscite la polémique en NBA, notamment au vu de la situation sanitaire compliquée et de la saison sportive déjà complexe pour les joueurs.

« Je n'ai aucune énergie, aucun intérêt pour un All Star Game cette année. Je ne comprends même pas pourquoi nous allons jouer un All-Star Game. Il y a toujours cette pandémie. Nous devons faire face à tout ce qu'il se passe, et on va ramener toute la ligue dans une ville qui n'est pas confinée ? Ce n'est pas entre mes mains. J'y serai si je suis sélectionné. J'y serai physiquement, mais pas mentalement » . Dans des propos rapportés par L’Équipe , LeBron James s'est récemment emporté à l'idée de participer à un All-Star Game NBA dans de telles conditions. Alors que la pandémie continue de toucher le monde entier et que la saison de NBA se déroule sur un rythme des plus élevés, les joueurs pensaient pouvoir profiter de quelques jours de repos à la place de cet évènement. Au final, le contraire a été décidé et LeBron James est loin d'être le seul à affirmer un point de vue négatif face à cela.

Giannis Antetokounmpo soutient LeBron James !