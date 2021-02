Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de LeBron James sur le All Star Game !

Publié le 5 février 2021 à 11h35 par T.M.

En mars, Atlanta accueillera le All Star Game de la NBA. Un événement qui n’enchante pas vraiment LeBron James.

Malgré ses 36 ans, LeBron James domine toujours autant la NBA. Avec les Lakers, le King enchaine les grosses performances. Un niveau qui devrait lui assurer une place lors du prochain All Star Game. Le 7 mars prochain, à Atlanta, les plus grandes stars de la Ligue se donneront rendez-vous pour le traditionnel match des étoiles. Toutefois, dans ce contexte particulier et avec une saison chargée, cette perspective de disputer le All Star Game n’enchante pas tout le monde. Et c’est notamment le cas de LeBron James.

« Aucun intérêt pour un All Star Game cette année »