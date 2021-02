Basket

Basket - NBA : L'hommage d'Anthony Davis à LeBron James !

Publié le 4 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Anthony Davis a remercié LeBron James et Marc Gasol pour leurs conseils qui lui ont permis d'améliorer son jeu de passe.

Alors qu'il a récemment rendu hommage à Kobe Bryant, Anthony Davis a également encencé deux de ses coéquipiers, LeBron James et Marc Gasol. Les deux vétérans ont grandement aidé AD à améliorer son jeu de passes cette saison, comme l'a confié le n°3 des Lakers à The Athletic : « Je leur pose des questions. Certaines de leurs actions sont incroyables pour moi. Surtout pour Marc, car c’est un intérieur. Il y a peu de grands qui peuvent faire de telles passes comme lui : Nikola Jokic et Draymond Green. Et c’est la prochaine étape de ma progression, de pouvoir faire de telles passes. C’est une question de timing et de confiance. »

«Être dans la lumière de LeBron James m’a aidé à être un meilleur joueur»