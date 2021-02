Basket

Basket - NBA : Les propos ironiques de Shaquille O'Neal sur le Jazz !

Publié le 3 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Après avoir notamment critiqué Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Shaquille O'Neal s'est félicité. Selon lui, celui qui est à l'origine de la forme étincelante du Jazz n'est autre que... lui-même !

Depuis le début de la saison 2021, Shaquille O'Neal s'en prend à un certain Rudy Gobert. La raison à cela n'est autre que le contrat XXL, à hauteur de 200M€ sur 5 ans, signé par l'international français. Une somme astronomique selon l'ancienne gloire des Lakers de Los Angeles, qui en a profité pour rebondir sur chaque mauvaise performance de Gobert afin de lui rappeler le montant de son contrat. Mais ce n'est pas tout puisque le Shaq s'en est également pris à Donovan Mitchell, coéquipier de Rudy Gobert. Mais face à ces critiques, voilà que le Jazz de Utah enchaîne les victoires jusqu'à être la meilleure équipe de NBA avec un bilan de 16 victoires pour 5 défaites, que Rudy Gobert s'est mis à porter sa franchise sur ses épaules et à dominer dans les raquettes et que Donovan Mitchell brille ! Une réussite qui, pour Shaquille O'Neal, n'est que la réaction logique à ses critiques...

« Ils jouent comme ils jouent car ils veulent me faire taire. De rien ! »