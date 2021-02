Basket

Basket - NBA : Ce nouveau message poignant adressé à LeBron James !

Publié le 2 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Injouable malgré son âge, LeBron James s'attire les compliments, voire les hommages, de nombreux observateurs de la NBA. Même Dwyane Wade, qui l'a pourtant longuement côtoyé, n'en revient pas.

Souvent comparé à un certain Tom Brady, superstar de la NFL qui performe toujours à 43 ans, LeBron James ne cesse d'impressionner le monde de la NBA. À 36 ans, ce que réalise le quadruple champion NBA est applaudi par tous, que ce soit ses coéquipiers ou ses adversaires, ses proches ou ses rivaux. Alors qu'il a entamé sa 18e saison NBA, LeBron James domine toujours autant, par son jeu mais aussi par son physique. À tel point qu'il donne l'impression de ne jamais pouvoir s'arrêter de progresser, comme l'a expliqué son ancien coéquipier Dwyane Wade.

« C’est le meilleur LeBron qu’on ait jamais vu »