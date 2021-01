Basket - NBA

Basket - NBA : Les propos forts d'un rival ébahi par LeBron James !

Publié le 31 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

À 36 ans, LeBron James ne cesse d'impressionner par sa capacité à marcher sur la NBA. À tel point que certains de ses adversaires ont appris à ne plus jamais douter de ses capacités, à l'instar du coach des Celtics de Boston.

Dernièrement, la comparaison entre Tom Brady et LeBron James revient régulièrement sur la table. L'un a 43 ans et, malgré cet âge avancé, le légendaire quarterback continue de performer en NFL. L'autre a 36 ans mais continue à dominer la NBA de la tête et des épaules. Le premier dispose d'un palmarès à rallonge : six fois vainqueur du Super Bowl, quatre fois MVP du Super Bowl et trois fois MVP de la saison régulière. Le second également : quadruple champion NBA, MVP des Finales à quatre reprises, quatre fois MVP de la saison régulière et sélectionné 16 fois pour le All-Star Game. Et même si les années de Brady semblent comptées en NFL, celles de King James en NBA ne semblent pas l'être pour le moment. Cette longévité, qui est des plus respectées, sert, pour certains des adversaires des Lakers de Los Angeles, à se rappeler à quel point il ne faut jamais douter des capacités d'un tel joueur. C'est ce qu'a avoué Brad Stevens, entraîneur des Celtics de Boston, au terme de la rencontre entre les deux franchises.

« J’ai appris à ne jamais douter les légendes »