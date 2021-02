Basket

Basket - NBA : L’improbable compliment de Kevin Durant à James Harden…

Publié le 3 février 2021 à 15h35 par T.M.

Alors que James Harden est connu pour ne pas être le plus grand défenseur de la NBA, Kevin Durant a souhaité le défendre à ce sujet.

Depuis plusieurs saisons désormais, James Harden enchaine les cartons offensifs. Alors qu’on ne compte plus les performances XXL du néo-joueur des Nets, en revanche, concernant ses capacités défensives, l’ancien des Rockets a souvent été moqué. Il est clair que James Harden n’est pas le plus grand défenseur et cela lui a valu de nombreuses critiques. Mais il peut compter sur certains soutiens et pas des moindres. Kevin Durant a notamment souhaité prendre la défense de son coéquipier chez les Nets.

« C'est un défenseur polyvalent »