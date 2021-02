Basket

Basket - NBA : L'incompréhension de James Harden après l'imbroglio Durant !

Publié le 6 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Véritable imbroglio de la nuit en NBA, Kevin Durant a connu un match des plus inhabituels, provoquant en lui une frustration compréhensible. Ses coéquipiers ont également réagi, entre colère et incompréhension.

Dans un premier temps annoncé comme étant forfait contre les Raptors de Toronto en raison d'une inquiétude vis-à-vis du protocole sanitaire, Kevin Durant a finalement été autorisé à jouer à la fin du premier quart-temps avant d’être obligé de quitter le terrain avant même la fin de la rencontre. Une situation absolument folle qui a suscité l'incompréhension des Nets de Brooklyn et l'énervement du principal intéressé. Rentré sur le parquet pendant quelques minutes seulement, l'ailier a tout de même été en contact avec le reste des joueurs alors, forcément, les réactions se multiplient. Soit Kevin Durant n'aurait pas dû jouer du tout, soit il aurait dû jouer. C'est également ce qu'a évoqué son coéquipier James Harden au terme de la rencontre.

« C’est très frustrant. Pourquoi il a été autorisé à jouer, puis en fait non, puis ensuite écarté de la rencontre ? »