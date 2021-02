Basket

Basket - NBA : Le nouveau message fort de Stephen Curry à ses coéquipiers

Publié le 5 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Victorieux des Dallas Mavericks ce vendredi (147-116), les Golden State Warriors ont su parfaitement rebondir après la défaite de mercredi contre Boston. Stephen Curry a tenu à encourager ses coéquipiers à poursuivre dans cette voie-là après la rencontre.

Après avoir été défaits sur leur parquet par les Boston Celtics ce mercredi, les Golden State Warriors ont retrouvé le chemin de la victoire contre les Mavericks de Dallas (147-116). Les Warriors ont totalement maitrisé leur sujet pour signer leur 12e succès dans une saison où ils connaissent de grandes difficultés (7e de la conférence Ouest avec déjà 10 défaites). Kelly Oubre Jr a particulièrement brillé pendant la rencontre en inscrivant 40 points, ce qui a fait de lui le MVP de la soirée. Stephen Curry, également auteur d’une bonne partie (28 points, 6 passes décisives) a semblé ravi du jeu proposé par son équipe à la sortie du match.

« C’est un travail en cours, (…) sans training camp et avec une intersaison aussi courte on n’avait pas vraiment eu le temps »