Basket

Basket - NBA : LeBron James, Giannis Antetokounmpo,... La réponse aux critiques sur le All-Star Game !

Publié le 6 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que de nombreux joueurs de NBA s'indignent de voir la ligue improviser un All-Star Game dans une saison aussi incertaine, Chris Paul a essayé d'expliquer cette décision.

LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard,... la liste des stars de la NBA qui se sont insurgées contre la tenue plus que probable d'un All-Star Game n'a cessé de s'agrandir ces dernières heures. « Je n'ai aucune énergie, aucun intérêt pour un All Star Game cette année. Je ne comprends même pas pourquoi nous allons jouer un All-Star Game. (...) On nous balance un All-Star Game comme ça et ça casse tout. C'est finalement comme une claque dans la figure » , avait notamment déclaré LeBron James. Chris Paul, le président du syndicat des joueurs de la NBA, a tenu à répondre à ces critiques.

« J'en ai parlé à LeBron James et à Stephen Curry »