Basket - NBA

NBA : La comparaison très flatteuse de Steve Nash pour Kyrie Irving !

Publié le 6 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que Kyrie Irving a souvent été comparé à Allen Iverson, Steve Nash est même convaincu que son joueur est meilleur que l'ancienne gloire de Philadelphie.

Lorsqu'on évoque les potentiels successeurs d'Allen Iverson, Kyrie Irving est l'un des noms qui revient en premier. Le meneur australien présente plusieurs similitudes avec l'ancienne légende des Sixers, notamment sur le plan offensif. Leur qualité de dribble est leur principal point commun, et si Kyrie Irving est très fier d'être comparé à l'une de ses idoles, Steve Nash, son entraîneur, est prêt à pousser la comparaison encore plus loin : selon lui, l'élève a dépassé le maître.

« Je pense qu'Allen Iverson était spécial en soi mais je crois que Kyrie Irving est plus doué»