Basket - NBA : La sortie fracassante de Charles Barkley sur Zion Williamson !

Publié le 18 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Zion Williamson est-il le futur Charles Barkley ? Ce dernier valide la comparaison, même s'il trouve que le jeune prodige pourrait en faire beaucoup plus pour atteindre les sommets.

À 20 ans, Zion Williamson impressionne par son physique hors-norme mais aussi par ses qualités indéniables. À tel point qu'il est régulièrement comparé à certains de ses prédécesseurs, dont le profil est semblable au sien, à savoir un ailier imposant physiquement, à l'instar de LeBron James ou de Charles Barkley. Même s'il est encore très loin d'atteindre le niveau de ces deux légendes, les espoirs placés en Zion Williamson lui promettent une carrière semblable. Cette comparaison, Charles Barkley la valide mais il en profite également pour émettre quelques critiques à l'égard de la superstar naissante.

« J'aime beaucoup Zion, qui a l'air d'être un super gamin. Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne va pas au rebond. »