Basket

Basket - NBA : LeBron James a lancé un défi de taille à l'un de ses coéquipiers !

Publié le 15 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Abattu par la perte de temps de jeu causée par l'arrivée d'Anthony Davis, Kyle Kuzma a pu compter sur LeBron James pour le remotiver à l'aube de la saison 2021.

« Kyle Kuzma a enfin compris son rôle ! Il a enfin compris ce qu’il signifiait pour cette équipe, et il est une star dans son rôle ! Son activité sur les rebonds offensifs, l’attention qu’il porte aux détails, ses courses incessantes, son adresse au tir… On va devenir plus dynamiques avec Kuz à ce niveau. Il joue à un très, très bon niveau. Je pense sincèrement que sa prolongation de contrat avant le début de saison l’a apaisé, alors maintenant il se concentre uniquement sur le basket et c’est tout. » Lors de sa dernière sortie médiatique, LeBron James s'est montré heureux pour Kyle Kuzma, qui semble avoir pleinement trouvé sa place chez les Lakers, lui qui a récemment traversé une période compliquée. Et pour cause, l'arrivée d'Anthony Davis a considérablement réduit son temps de jeu, à tel point qu'il en est venu à remettre en cause l'entièreté de sa carrière. Démoralisé, Kyle Kuzma a pu compter sur le soutien de LeBron James, qui lui a lancé un challenge à relever.

« Est-ce que tu veux faire partie d’un projet spécial, dans lequel tu continues à progresser ? »