Basket - NBA : LeBron James s'enflamme pour ce joueur des Lakers !

Publié le 13 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Au fil de la saison, les Lakers évoluent, à la recherche de la formule parfaite qui pourrait les mener jusqu'au titre. Et devant l'évolution de Kyle Kuzma, LeBron James exulte.

Après Talen Horton-Tucker, Alex Caruso, Anthony Davis ou encore Marc Gasol, LeBron James a pris le temps de congratuler un autre de ses coéquipiers en la personne de Kyle Kuzma. Ciblé par les critiques la saison dernière, ce dernier est en train d'éclore véritablement. Devenu important en sortie de banc, Kuzma reste sur de belles prestations, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif, comme en témoigne sa dernière sortie face aux Grizzlies de Memphis : 20 points à 8/14 au tir et 10 rebonds. Grâce à cela, les Lakers de Los Angeles peuvent espérer aller encore plus loin, toujours dans l'optique d'aller décrocher un second titre NBA consécutif. Ce qui n'est pas pour déplaire à un certain LeBron James.

« Kyle Kuzma est une star dans son rôle ! »