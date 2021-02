Basket - NBA

Basket - NBA : Quand Anthony Davies reçoit un conseil pour aider les Lakers !

Publié le 8 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Dans un début de saison presque parfait, les Lakers essaient de faire quelques ajustements qui pourraient leur permettre d'atteindre le Graal. Jared Dudley pousse notamment Anthony Davis à se surpasser.

« Je veux gagner au plus haut niveau, et AD veut faire de même. Il veut être l’un des meilleurs, il est prêt pour ce moment. Nous savons que le titre est le Saint-Graal dans cette ligue… Sa confiance est au plus haut et c’est à nous, ses coéquipiers, de continuer à l’aider à monter en flèche. On doit le protéger et l’aider à donner son meilleur. Il est en route. » Avant le début de la saison NBA, LeBron James s'était confié au micro du journaliste spécialiste de la franchise, Ryan Ward, sur la volonté d'Anthony Davis d'aider les Lakers de Los Angeles à aller chercher un second titre NBA consécutif. Quelques semaines plus tard, les Angelinos pointent à la deuxième place de la conférence Ouest, affichent une bonne forme mais ne déroulent pas parfaitement. Parmi les points à perfectionner, on peut citer les relâchements trop fréquents, mais aussi un Anthony Davis qui pourrait faire encore mieux, comme en témoignent les dernières déclarations de Jared Dudley. Coéquipier de Davis, il le pousse à aller chercher le meilleur de lui-même pour permettre aux Lakers de Los Angeles d'être intouchables.

«Quand il joue en 5 et qu’il rentre ses tirs à 3-points, les Lakers sont imbattables»