Basket - NBA : Dwyane Wade rend un vibrant hommage à Stephen Curry

Publié le 4 février 2021 à 12h35 par A.D.

Bluffé par Stephen Curry lors de la confrontation face aux Celtics ce mercredi, Dwyane Wade a tenu à faire son éloge.

Malgré un gros match ce mercredi, Stephen Curry n'a pas pu empêcher la défaite des Warriors face aux Celtics (107-111). Lors de la mi-temps de la rencontre, Dwyane Wade a tenu à mettre en lumière la performance du meneur de Golden State. Comme il l'a expliqué à TNT , l'ancienne gloire du Miami Heat est impressionné par le jeu de Stephen Curry sans ballon. La mobilité de Baby Face avait d'ailleurs joué des tours à Dwyane Wade avant qu'il ne prenne sa retraite.

«Il est incroyable sans le ballon»