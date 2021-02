Basket

Basket - NBA : Le terrible constat dressé par Stephen Curry !

Publié le 2 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Les chances des Golden State Warriors de remporter un nouveau titre NBA sont minces et Stephen Curry en a bel et bien conscience. De quoi tirer un implacable constat.

Avec Klay Thompson qui s'est blessé à l’intersaison et Stephen Curry qui prend de l'âge, les Golden State Warriors peuvent d'ores et déjà faire une croix sur le titre. Pourtant pas la pire équipe de la NBA, les Warriors connaissent un début de saison contrasté qui pourrait malgré tout les mener jusqu'en playoffs. Delà à aller plus loin ? Même Stephen Curry ne se fait pas vraiment d'illusion, lui qui se sait plus en difficulté qu'il y a quelques années en arrière. Par conséquent, il est plus compliqué de porter une équipe à bout de bras, comme il l'a récemment confié, entre inquiétude et raison.

« Évidemment je pense au temps qu’il me reste pour remporter un titre »