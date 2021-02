Basket

Basket - NBA : Ce vibrant hommage rendu à LeBron James !

Publié le 4 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Après s’être imposés face aux Utah Jazz ce dimanche, les Denver Nuggets se déplaceront sur le parquet des Los Angeles Lakers ce vendredi. L’occasion pour Nikola Jokic de rendre hommage à LeBron James tout en se comparant à lui.

Los Angeles est la prochaine destination des Denver Nuggets. Après s’être imposés face aux Utah Jazz de Rudy Gobert avec un Nikola Jokic en feu ce dimanche (128-117), les Nuggets se déplaceront sur le parquet des Lakers ce vendredi. Une nouvelle occasion pour le pivot serbe de montrer toute l’étendue de son talent, après n’avoir fait qu’une bouchée de son homologue français (47 points, 12 rebonds). Avec 26,8 points, 11,8 rebonds et 8,6 passes décisives de moyenne, Jokic est l’un des meilleurs joueurs de la NBA cette saison. Mais face aux Lakers, il pourrait tomber sur un obstacle de poids : LeBron James, toujours aussi étincelant malgré ses 36 ans.

« C’est le meilleur joueur de la ligue »