Basket- NBA : Le terrible aveu de Luka Doncic !

Publié le 15 février 2021 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 15 février 2021 à 15h37

Luka Doncic était désabusé après la nouvelle des Mavericks face aux Trail Blazers (118-121) dimanche soir.

Dallas restait sur une série de quatre victoires consécutives avant d'accueillir Portland dimanche soir. Les Mavericks semblaient s'être relancés après une piteuse série de sept défaites en huit matches, et la réception d'une équipe de haut niveau comme les Trail Blazers était une belle occasion pour l'équipe texane de confirmer cette belle dynamique. Seulement, les choses ne se sont pas passées comme prévues pour les coéquipiers de Luka Doncic...

« On a perdu et c'est de ma faute »