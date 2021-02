Basket

Basket - NBA : Après LeBron James, Donovan Mitchell s'enflamme pour LaMelo Ball !

Publié le 8 février 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 8 février 2021 à 20h36

Véritable révélation cette saison en NBA, le jeune LaMelo Ball continue de recevoir de très beaux messages de la part de ses adversaires, impressionnés par le phénomène.

Il y a quelques semaines, le jeune LaMelo Ball était congratulé par un certain LeBron James, qui s'était enflammé sur Instagram : « T'es un bon LaMelo ! Félicitations petit frère » . Depuis, rien ne semble avoir changé. Le troisième choix de la dernière Draft NBA demeure l'un des joueurs les plus prometteurs dans l'effectif des Hornets de Charlotte. Devenu titulaire récemment, LaMelo Ball est également devenu le nouveau chouchou des fans de la franchise mais pas que... Même ses adversaires sont impressionnés et le félicitent, à l'instar de Donovan Mitchell, la star du Jazz de Utah, récemment opposée au jeune joueur qui a réalisé son record en carrière avec 34 points face à lui.

«Je vais pas vous mentir, je suis vraiment impressionné»