Basket - NBA : LeBron James s'enflamme déjà pour LaMelo Ball !

Publié le 10 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Après une performance historique ce samedi, LaMelo Ball a été félicité par nul autre que LeBron James.

Alors qu'il a déjà vanté les mérites de Patrick Williams, le joueur des Bulls, ce vendredi, LeBron James s'est de nouveau montré élogieux envers un autre joueur de première année ce samedi. La star des Lakers a en effet été impressionnée par LaMelo Ball, l'un des joueurs les plus prometteurs dans l'effectif des Hornets. Le troisième choix de la dernière Draft s'est particulièrement illustré la nuit dernière dans la victoire de son équipe contre les Hawks (113-105).

Neuf matches et déjà un record