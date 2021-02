Basket

Basket - NBA : La réponse poignante de Luka Doncic aux critiques !

Publié le 11 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Malgré son jeune âge, Luka Doncic prouve encore une fois qu'il fait preuve d'une maturité sans faille qui le pousse à atteindre les sommets du basket mondial. Accusé de pleurnicheries, le Slovène admet, s'excuse et s'explique.

« Luka est devenu l’un des plus grands pleurnicheurs de la NBA. C’est constamment. À chaque fois qu’il fait un drive, il pleurniche. Il a dépensé tellement d’énergie à pleurnicher avec les arbitres et à se plaindre auprès de ses coéquipiers, que ça a enlevé l’âme de l’équipe plusieurs fois cette saison. » Ces propos, récemment exprimés par Zach Lowe, influent journaliste américain, résument parfaitement le flot de critiques auxquels a été confronté Luka Doncic. Après une période des plus compliquées au cours de laquelle ses prestations n'étaient pas à la hauteur des attentes et les résultats des Mavericks de Dallas étaient mauvais, le prodige slovène a été pointé du doigt. En grande forme depuis quelques rencontres, Doncic a tenu a s'expliquer et à répondre à ces critiques, avec du recul et de la maturité.

« Je suis encore jeune et je vais tirer la leçon de tout ça »