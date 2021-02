Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Kyrie Irving sur cette mauvaise série

Publié le 10 février 2021 à 10h35 par A.D.

Défait face aux Pistons, les Nets sont sur une série de trois défaites de rang. Un bilan terrible pour Kyrie Irving, qui y est allé de son coup de gueule.

Les Nets n'y sont plus. Après avoir été battu par les Raptors et les Sixers, la franchise de Brooklyn a essuyé un troisième revers d'affilé. Opposée aux Pistons ce mercredi, la bande à Kyrie Irving a perdu 122-111. Une défaite qui ne passe pas du tout pour le natif de Melbourne. Face aux médias après la rencontre, Kyrie Irving a fait part de son dépit après cette nouvelle contre-performance.

«Ce n'est pas de cette manière que nous devrions jouer en tant que compétiteur»