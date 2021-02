Basket

Basket - NBA : La sortie forte de Giannis Antetokounmpo sur les difficultés des Bucks !

Publié le 19 février 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 19 février 2021 à 10h36

Cinq défaites de suite pour les Bucks qui s'enfoncent dans la crise. Pour autant, Giannis Antetokounmpo préfère relativiser et espérer pouvoir en tirer des leçons pour la suite.

« J’ai un peu la sensation que tout le monde panique, mais ça ne devrait pas être le cas. Au fond, on a perdu quatre matches de suite mais on ne rentre pas à la maison. On n’est pas en playoffs, on n’est pas éliminé. C’est frustrant évidemment, car on veut toujours gagner mais ça ne tourne pas toujours dans notre sens. Ce n’est pas la fin du monde. » Au terme de la quatrième défaite consécutive des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo s'était déjà confié. Frustré par la saison décevante que réalise son équipe, le Greek Freak a préféré ne pas s'affoler. Alors qu'une réaction était attendue face aux Raptors de Toronto, les Bucks se sont effondrés (96-110), enchaînant une cinquième défaite de suite. Un coup dur qui porte leur bilan à 16 victoires pour 13 défaites, bien loin des attentes, mais qui n'a toujours pas eu de quoi inquiéter Giannis Antetokounmpo.

« J'ai l'impression que cette période peut devenir bénéfique pour la suite »