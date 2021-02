Basket

Basket - NBA : Le soulagement d'Evan Fournier sur son retour à la compétition !

Publié le 18 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Touché au dos pendant un long moment, Evan Fournier s'est dit heureux d'être de retour à la compétition, sans pour autant se précipiter à ce propos.

Pas vraiment aidé en ce début de saison, Evan Fournier - à l'image du Magic d'Orlando - réalise de belles performances mais a récemment été éloigné des parquets en raison d'une blessure au dos. Quelques jours après son retour, le Français a inscrit 19 points face aux Knicks de New York, permettant à Orlando de décrocher une victoire importante dans une période compliquée où seules 5 des 21 dernières rencontres se sont achevées sur un résultat positif. De quoi redonner le sourire à un certain Evan Fournier, qui s'est confié sur sa situation, loin d'être évidente à gérer.

« Je suis simplement heureux de pouvoir jouer de nouveau et de décrocher une victoire »