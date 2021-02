Basket

Basket - NBA : LeBron James motive ses troupes après la blessure de Davis !

Publié le 18 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Les Lakers vont-ils parvenir à surmonter l'absence d'Anthony Davis ? Entre accompagnement du blessé et redoublement d'effort, LeBron James livre sa recette du succès face à ce coup dur.

Récemment touché au niveau du tendon d'Achille, Anthony Davis a aggravé sa blessure et est contraint de s'arrêter pendant quelques semaines. Une bien mauvaise nouvelle pour les Lakers de Los Angeles qui cherchent évidemment à décrocher un second titre NBA consécutif. Pour autant, LeBron James et ses coéquipiers ne se laissent pas abattre. Certes, l'apport d'Anthony Davis est colossal mais les Lakers n'en demeurent pas moins une très bonne équipe. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre LeBron James, qui a déjà vécu de telles situations par le passé et qui sait comment réagir face à cela.

« J’ai déjà vu des grands joueurs se blesser. On doit tous élever notre niveau de jeu, c’est notre boulot »