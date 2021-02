Basket

NBA : Les confidences d'Anthony Davis sur sa blessure...

Publié le 14 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Touché au tendon d'Achille, Anthony Davis a manqué deux matches avant de revenir face aux Grizzlies (115-105) vendredi soir. La star des Lakers a récemment donné des nouvelles au sujet de sa condition physique.

Les Lakers peuvent souffler, Anthony Davis est de retour ! L'intérieur des Lakers avait manqué les deux dernières rencontres de son équipe en raison d'une douleur au tendon d'Achille, une blessure qui a par le passé laissé d'autres stars - comme Kevin Durant la saison dernière ou Klay Thompson cette année - sur le flanc pendant de longs mois. Anthony Davis a prouvé que tout allait bien en réalisant un match complet face aux Grizzlies (115-105) vendredi, avec 35 points - à 16/27 au tir - et neuf rebonds. Le n°3 de Los Angeles a tenu à rassurer sur son état de santé après le match.

« Je serai prêt pour Denver »