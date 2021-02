Basket

Basket - NBA : Les remerciements de Steve Kerr à Kevin Durant !

Publié le 14 février 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 14 février 2021 à 11h36

Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, a félicité Kevin Durant, qui revenait à Golden State pour la première fois ce samedi depuis son départ à Brooklyn il y a deux ans.

Le retour tant attendu de Kevin Durant à Golden State s'est soldé par une victoire (134-117) pour Brooklyn. KD retrouvait en effet ses anciens partenaires - aux premiers rangs desquels Stephen Curry et Draymond Green - avec lesquels il avait passé trois saisons et remporté deux titres de champion NBA en 2017 puis en 2018. Contre les Warriors, Kevin Durant s'est offert 20 points, six passes décisives et cinq rebonds, dans ce qui marquait également son retour au jeu après une semaine passée en quarantaine pour respecter les protocoles sanitaires liés au coronavirus. Ce retour couronné de succès a été applaudi par Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors qui a eu le principal intéressé sous ses ordres durant son passage à Golden State.

« Kevin a tout donné pour nous pendant trois ans, il a fait tellement pour nous »